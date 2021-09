vor 1 Stunde Karlsruhe Umbau abgeschlossen: Karlsruher Vierordtbad präsentiert ab Samstag neuen Wellness-Westflügel

Lange war es still um das Vierordtbad in Karlsruhe. Doch infolge der Corona-Pandemie wurde die Zeit genutzt, um dem Bad zu neuem Glanz zu verhelfen. So wurde während der Schließung nicht nur kräftig renoviert, sondern auch ein neuer "Westflügel" mit drei neuen Außenbecken, Großraum-Sauna und einem neuen Solariumbereich errichtet. Ab Samstag, den 25. September, ab 10 Uhr, können die Besucher nach anderthalb Jahren das "neue" Vierordtbad bestaunen.