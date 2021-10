vor 39 Minuten Karlsruhe Bei Rheinstrandbad: Überladener Schiffstransporter fährt sich fest

Ein mit Benzin überladenes Schiff hat sich am Sonntag bei Karlsruhe auf dem Rhein festgefahren. Verletzt wurde niemand, es gelangte auch kein Wasser in den Transportschublader oder Benzin in den Fluss, teilte die Polizei mit. An der Fahrrinne entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 40.000 Euro, auch wurde der Schiffsverkehr auf dem Rhein stark behindert.