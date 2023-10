Hintergrund der Aktion waren Hinweise von Verkehrsteilnehmern sowie die teils erheblichen Verkehrsunfälle in den vergangenen Tagen, erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse. Und tatsächlich: Im Zeitraum von etwa 15 Minuten registrierten und dokumentierten die Beamten 31 Verstöße gegen das Überholverbot. Auf die Verstöße folgte eine Anzeige.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe wird auch weiterhin gezielte Kontrollen und Überwachungen des Straßenverkehrs durchführen, heißt es vonseiten der Beamten.