Karlsruhe vor 1 Stunde

Überfall beim KSC-Spiel: Männergruppe stiehlt St. Pauli-Fanschal

Am Rande des Zweitligaspiels des Karlsruher SC gegen den FC St. Pauli wurde ein 30-jähriger Mann auf dem Weg ins Wildparkstadion von sechs unbekannten männlichen Personen umstellt. Laut Polizei Karlsruhe durchsuchte die Gruppe den Mann und fand in dessen Jackentasche einen St. Pauli-Fanschal. Diesen nahmen die Täter an sich. Zeugen des Vorfalls werden ersucht sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe, unter der Rufnummer 0721/ 666-5555, in Verbindung zu setzen.