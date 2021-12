vor 59 Minuten Karlsruhe Überfall auf Apotheke in Daxlanden: Polizei sucht Mann mit "tippelnden Gang"

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert soll ein Mann am gestrigen Montagnachmittag versucht haben, eine Apotheke in Karlsruhe-Daxlanden zu überfallen. Zunächst hatte der Mann sich als Kunde ausgegeben und dann eine Schusswaffe auf den Mitarbeiter ausgerichtet. Da dieser jedoch ins hintere Abteil flüchtete, musste der Täter sein Vorhaben abbrechen und flüchtete ohne Beute.