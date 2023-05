Laut Polizei bedrängte eine Gruppe von fünf Jugendlichen zunächst im ECE-Center einen 18-Jährigen und hinderten diesem am Weitergehen und provozierten einen Konflikt. Einer der Täter ergriff ihn an der Schulter und riss ihm eine Zigarettenpackung aus der Hand. Anschließend floh die Gruppe in unterschiedlichen Richtungen.

"Kurz darauf ereignete sich ein weiterer Raub. Offenbar ging die gleiche Tätergruppierung an der U-Bahn-Haltestelle Marktplatz nun einen 15-Jährigen körperlich an. Ein Täter hielt ihn am Arm fest, während ein Zweiter eine Musikbox, Tabak, den Geldbeutel und das Handy raubte", so die Polizei.

Dem Geschädigten gelang es, sein Handy wieder an sich zu bringen und wegzurennen. Etwas später verständigte er die Polizei. Aufgrund von Zeugenhinweisen nahm die Polizei bei der Fahndung drei 15-jährige Jugendliche fest.