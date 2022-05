Stuttgart vor 2 Stunden

Über 1.000 Vermisstenfälle im Südwesten: Alleine in Karlsruhe werden 114 Personen gesucht

Mehr als 1.100 Menschen in Baden-Württemberg galten Anfang April als vermisst. 1.143 Personen waren zum Stichtag 11. April als vermisst ausgeschrieben, teilte das Innenministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion mit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die meisten Personen wurden in Freiburg (214), Mannheim (129) und Karlsruhe (114) als vermisst gemeldet. 540 der Vermissten waren noch nicht volljährig.