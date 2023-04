Karlsruhe vor 1 Stunde

Über 100 Fahrzeuge beschädigt: Polizei nimmt 81-jährigen Reifenstecher fest

Am vergangenen Montagabend, 3. April, nahm die Polizei in Grötzingen einen seit langem umtriebigen Reifenstecher vorläufig fest. Er soll in einem Zeitraum von zwei Jahren die Reifen von weit über 100 Fahrzeugen aufgestochen zu haben.