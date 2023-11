Speyer 08. November 2023, 11:50 Uhr

U-Boot U17 erfolgreich gedreht - nun kann die Reise weitergehen

Bei einem spektakulären Manöver auf dem Gelände des Technik Museums in Speyer haben Experten das rund 350 Tonnen schwere U-Boot U17 testweise auf die Seite gelegt. Denn im kommenden Jahr soll der ausgemusterte Stahlkoloss auf einem Ponton über den Neckar zum Partnermuseum nach Sinsheim (Baden) transportiert werden. Bereits im Mai 2023 schipperte der stählerne Kriegsveteran an der Rheinpromenade in Speyer vor den Augen zahlreicher Zuschauer vorüber.