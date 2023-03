Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe ließen bislang unbekannte Täter an geparkten Fahrzeugen in der Karlsruher Innenstadt, Oststadt und Weststadt an mehreren Reifen Luft durch die Ventile ab.

An einigen Fahrzeugen wurden Flugzettel sichergestellt, auf denen offenbar auf die Klimaschädlichkeit von Kraftfahrzeugen Bezug genommen wird. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/66 65 555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Die Klimaaktivisten der "Tyre Extinguisher" bekannten sich zu den Manipulationen der Reifen. Ziel der Täter waren dabei SUVs. "SUVs verursachen unnötige Luxusemissionen, sind reine Prestigeobjekte, welche die Klimakatastrophe anheizen, Luftverschmutzung verursachen und unsere Straßen gefährlicher machen", wie die Gruppe schreibt. Das Ziel der Tyre Extinguishers sei es, den Besitz eines SUV in den städtischen Gebieten der Welt unmöglich zu machen.

Ähnliche Aktionen habe die Gruppe eigenen Angaben zufolge in mehr als 16 Ländern durchgeführt. Die Gruppe fordert ein Verbot von SUVs in städtischen Gebieten und höhere emissionsabhängige Abgaben, um SUVs aus dem Verkehr zu ziehen.

Zudem fordern sie "massive Investitionen in einen kostenlosen, umfassenden öffentlichen Nahverkehr." Bis diese Forderungen umgesetzt werden, wollen die Tyre Extinguishers ihre Aktionen fortsetzen.