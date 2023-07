Für Crime- und Koch-Fans gibt es gute Neuigkeiten. Denn ab sofort gibt es zwei neue TV-Sender, mit denen Koch-Show- und Krimiliebhaber auf ihre Kosten kommen. Und diese sind sogar kostenlos empfangbar. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in diesem Artikel.

Neue TV-Sender: Diese Programme gibt es seit Juni im Free TV

Immer wieder gibt es neue TV-Sender, die im Free TV empfangen werden können. Seit März gibt es beispielsweise drei neue Sender voller Dokumentationen und Reportagen. Gleichzeitig verabschiedet sich jedoch auch ein bekannter Sender bald vom deutschen TV-Markt.

Wer einen Satelliten-Anschluss hat, kann sich jetzt jedoch auf zwei neue Fernsehsender freuen. Denn mit "Just Cooking" und "Crime Time" flimmern nun zwei neue Kanäle auf den heimischen Bildschirmen.

Neue TV-Sender: Das bieten "Just Cooking" und "Crime Time"

Bei "Crime Time" soll sich laut einer Mitteilung der Firma Astra alles rund um die klassischen Krimi-Themen drehen. Zudem heißt es, dass "bewusst vor allem auf Klassiker der Fernsehunterhaltung und europäische Produktionen gesetzt" wird.

Beim zweiten Sender, "Just Cooking", soll sich alles ums Thema Kochen und die neuesten Foodtrends drehen. Dafür hole der Kanal auch "talentierte Blogger und YouTuber an Bord", heißt es in der Mitteilung. Dafür würden sogar Eigenproduktionen umgesetzt werden.

Neue TV-Sender: Mit diesen Empfangsparametern können Sie die neuen Sender sehen

Die Sender sind für alle Satelliten-Empfängerinnen und -Empfänger kostenlos über ASTRA 19,2° Ost empfangbar. Folgende Parameter brauchen Sie, damit Sie die TV-Sender auf Ihrem Fernseher schauen können: