vor 10 Stunden Karlsruhe Heißes Blech und scharfe Kurven: Die Karlsruher Tuning Night ist zurück

Nach zwei Jahren Zwangspause röhrten am Sonntag auf dem Parkplatz des Durlach Centers wieder die Motoren - Fans der Tuning Szene trafen sich dort zu ihrem Event "The Return of the Parkhaus". Auf die Besucher warteten weit über 1.000 gepimpte Fahrzeuge, die sich bei verschiedenen Contests präsentierten.