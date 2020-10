vor 23 Minuten Karlsruhe Trotz Streik: VBK und Verdi finden Einigung - reguläres Fahrplanangebot am Freitag

Auch am Freitag, 23. Oktober, kommt es aufgrund des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi zu betrieblichen Einschränkungen bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK). Die Gewerkschaft hat für den morgigen Tag zu weiteren Arbeitsniederlegungen in betriebsrelevanten Bereichen der VBK – unter anderem in der Werkstatt, beim Fahrstrom, der zentralen Leitstelle und bei den Einsatzfahrzeugen der Leitstelle – aufgerufen.