"Die Planungen und Bauarbeiten laufen derzeit erwartungsgemäß und es wird inzwischen in allen 22 Teil-Baustellen der Stadthalle gearbeitet", erklärt die Stadt Karlsruhe in ihrer Mitteilung an die Presse. Insbesondere seien die Saaldecken mit den Lüftungs-, Elektro- und Sprinklerinstallationen sowie die Konstruktionen für die Trockenbaudecke in Angriff genommen worden.

Verzögerungen durch Lieferprobleme

"Trotz des stringenten Bauablaufmanagements zeichnen sich zeitliche Verschiebungen bei den Fertigstellungen der fünf Säle von einem bis zu drei Monaten ab", meinen die Verantwortlichen. Dies sei vor allem den verlängerten Lieferzeiten von wichtigen Bauelementen und den Firmenkapazitäten geschuldet. Die Baukosten lägen dennoch weiterhin innerhalb der budgetierten Gesamtkosten.

Bild: Stadt Karlsruhe, Daniel Fluhrer

"Die möglichen Verschiebungen sind jedoch nicht abschließend festgelegt und entsprechende Kompensationen werden in den nächsten Wochen geprüft", heißt es vonseiten der Stadt Karlsruhe. Alle anderen Baubereiche lägen im Zeitplan.

Arbeiten auf allen 22 Teil-Baustellen

Die Küche ist aktuell fast fertig an Wand und Boden gefliest und die Wände der Neben-, Seminar- und Technikräume stehen. "Die ersten großen Aggregate der Lüftungstechnik werden im November und Dezember 2023 angeliefert und anschließend eingebaut", heißt es.

(Symbolbild) Elektrische Leitungen. | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

Auch die Elektro- und Wasserinfrastruktur kommt voran: So werden beispielsweise die großen Elektro-Kabelzüge in den nächsten Wochen verlegt. Heizungs- und Entwässerungsleitungen seien bereits weitgehend montiert, erklärt die Stadt.

Letzte Ausschreibungen laufen

"Die letzten Ausführungsdetails für die Medien- und Audiotechnik, wie zum Beispiel LED-Bildschirme, Saal-Audiosysteme und -mikrofone, befinden sich kurz vor dem Abschluss", so die Meldung der Stadt Karlsruhe.

Die Inbetriebnahme könne aus momentaner Sicht nach wie vor, im ersten Halbjahr 2025 bestätigt werden. "Der Regelbetrieb in der modernisierten Stadthalle soll weiterhin ab dem Jahr 2026 möglich sein", verkündet die Stadt.

Wie es zuletzt im Juni 2023 aussah: