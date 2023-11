Karlsruhe vor 25 Minuten

Trotz Haushaltslöcher: In Karlsruhe sollen Schul- und Kitaprojekte besser gefördert werden

Im Karlsruher Rathaus ging es in den vergangenen Tagen nur um ein Thema: Geld. Wo kann noch investiert werden, wo muss die Stadt sparen? In Ihrem Antrag zum Doppelhaushalt 2024/2025 hat die Karlsruher CDU auf beide Fragen eine Antwort: Investiert werden soll in die Zukunft, also in Schul- und Kitaprojekte. Die Planungen dazu stehen jedoch bislang auf der Prioritätenliste 2 - "oder auch Tränenliste genannt", bemängeln die Christ-Demokraten. Das soll sich künftig ändern.