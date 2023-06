"Wie immer bedeutet Das Fest Vorfreude, aber auch Arbeit. sehr, sehr viel Arbeit", sagt der Geschäftsführer der Fest-veranstaltenden Karlsruher Event und Marketing GmbH (KME), Martin Wacker. "Als wir Das Fest im vergangenen Jahr nach der Corona-Pause zurück nach Karlsruhe brachten, merkten wir, dass vieles nicht mehr ganz so glattlief wie zuvor. Daraus haben wir die ein oder andere Lehre für dieses Jahr gezogen."

Martin Wacker, Geschäftsführer der KME. | Bild: Lars Notararigo

Ein Beispiel, vielleicht das Hervorstechendste: Das Team benötige genügend Zeit und genügend Platz, um das Fest am See - zuvor Vorfest genannt - zum regulären Fest umzubauen. "Letztes Jahr, eigentlich alle Jahre zuvor, hatte das Umbauteam nur den Abend und die Nacht zwischen Vorfest und Hauptprogramm um das Gelände er Günther-Klotz-Anlage umzubauen. Und dabei war das Gelände frei zugänglich, weshalb wir uns immer um die Sicherheit von Festbesuchern und Passanten sorgen mussten", so Wacker.

Ein "Pausentag" für das Fest

Da diese Sicherheit laut Wacker aber oberste Priorität habe, seien die Veranstalter übereingekommen, einen sogenannten "Pausentag" einzulegen, bei dem kein Programm in der "Klotze" stattfinden soll. "Der Pausentag wird am 19, Juli, also dem Mittwoch zwischen Fest am See und Das Fest stattfinden, das Gelände soll zu diesem Zweck abgesperrt werden", sagt der Sicherheitsbeauftragte für Das Fest, Markus Wiersch.

Markus WIersch, stellvertretender Geschäftsführer der KME und verantwortlich für Aufbau und Sicherheit bei Das Fest. | Bild: Lars Notararigo

"Auf diese Weise haben wir die Chance, alle Umbauarbeiten ungestört und ohne Sicherheitsrisiken für Außenstehende durchzuführen. Das ist vor allem wichtig, da wir vor einige neue Herausforderungen gestellt sind", so Wiersch. "Sie sehen es selbst: Auf der Anlage gibt es mehr Heu als Gras. Aufgrund der klimatischen Veränderungen rechnen wir mit extremer Hitze während der Fest-Woche."

Der Mount Klotz stand schon in saftigerem Grün. | Bild: Lars Notararigo

Dementsprechend seien nicht nur eine stabile Wasserversorgung und nachhaltiger Verbrauch, sondern auch eine großzügige Verteilung von Schatten für Das Fest 2023 notwendig geworden. "Vor die Kulturbühne werden wir zum Beispiel einen großflächigen Beschattungsschirm, einen sogenannten 'Magic Sky' installieren. Der ist zeitlich schnell aufgebaut, benötigt aber eine Vielzahl komplizierter Handgriffe. Da wir für Besucher und Mitarbeiter Schatten spenden müssen, häufen sich die komplizierten Handgriffe", so Wiersch. "Deshalb sind wir froh, am 19. einen Pausentag zu haben."

Fest-Festivität wird in Alten Schlachthof umgesiedelt

"Natürlich bedeutet das nicht, dass das Fest-Programm abreißt. Es findet nur nicht mehr in der Günther-Klotz-Anlage statt", betont Geschäftsführer Wacker dazu. "Wir werden die Festivitäten kurzerhand in den Alten Schlachthof in der Oststadt verlegen." Für das Programm an diesem Pausentag zeichne sich dabei die Chefin des Substage Karlsruhe, Vivien Avena, verantwortlich.

Vivien Avena, Geschäftsführerin des Musikclub Substage. | Bild: Uli Heiss

"Es wird Live-Musik, DJs, Kinder- und Familienprogramm, kulinarische Spezialitäten und vieles, vieles mehr geben", sagt Avena dazu. "Genauso Theateraufführungen des Karlsruher Kulturvereins 'Tollhaus' oder eine Tanzveranstaltung mit dem Namen 'Tanzurlaub auf Balkonien'. Das meiste davon bietet freien Eintritt. Nur eine der Veranstaltungen wird kostenpflichtig sein", so Avena. Insgesamt sei dabei auch das Ziel, die Programme des Fests am See und der Hauptveranstaltung zu verbinden.

Über 1.000 Künstler für eine Festivaloche

Und diese Programme haben es in sich, wie KME-Chef Wacker verspricht. "Wir haben über 1000 Künstler, die ein buntes, breit gefächertes Programm bieten und auch an sich sehr divers sind. Das merken wir auch daran, dass Künstler und Künstlerinnen fast zu 50 Prozent aufgeteilt sind", sagt er.

"Als Eröffnung bieten wir die Gruppe 'Dickes Blech', die aus acht Musikern mit Handicap bestehen. Danach finden sich die unterschiedlichsten Künstler aus der Region und der Welt für das Fest am See ein. Ab dem 20. Juli beginnt dann das Hauptfest mit Feldbühne, Kulturbühne und Hauptbühne."

Von der Bannwaldbrücke sind die ersten Arbeiten schon jetzt zu sehen. | Bild: Lars Notararigo

Für die Feldbühne seien Künstler aus aller Welt angereist, von lokalen Karlsruher Bands über Sänger aus Portugal, Ghana, Finnland, Südafrika und vielen anderen Kulturkreisen. "Ebenso bieten wir ein Kinderprogramm und mehrere Diskussionsworkshops, wie man sich verbal gegen Hass und Hetze wehrt", sagt Jochen Werner, der das Programm der Feldbühne auch 2023 zusammenstellt.

Jochen Werner, Hauptorganisator der Feldbühne- | Bild: Lars Notararigo

Als ein weiteres Highlight wird die Kulturbühne angekündigt, die ein unvergleichliches, wort- und bildgewaltiges Bühnenprogramm bieten soll. "Wir haben experimentelle Künstler sämtlicher Gattungen", sagt Organisator Paul Taube. "Von Slam-Poesie, unabhängigem Theater, Jazz für Kinder, bildender Kunst, feministischem Kabarett und als Höhepunkt das Finale der 'Indian Summer Days', die ebenfalls in der Günther-Klotz-Anlage stattfinden, bietet die Kulturbühne alles, was das Kleinkunstherz begehrt."

Paul Taube, Programmverantwortlicher für die Kulturbühne. | Bild: Lars Notararigo

Und selbst damit sei der Strauß an Veranstaltungen während Das Fest noch nicht gänzlich umrissen, wie Wacker weiter ausführt: "Wir haben Spiel- und Sportveranstaltungen für Kinder mit Wasserrutschen, Sprungtürmen, Trampolinen, Parcours und einigem mehr. Insgesamt können wir also ein großes Spektakel während der Fest-Woche versprechen."

"Das Fest wird schnell ausverkauft sein"

Das Programm der Hauptbühne wird zu diesem Anlass aber noch nicht vorgestellt, wie Wacker weiter erklärt: "Dazu wird sich die KME in zwei Wochen detaillierter äußern. Woran ich aber schon jetzt erinnern möchte, ist, dass die Hauptbühne die einzige eintrittspflichtige Stage während Das Fest ist. Dabei gehen die Tickets schnell weg."

Vom "Mount-Klotz" aus, ist zu sehen, wo die Hauptbühne entstehen wird. | Bild: Lars Notararigo

Jeder der vier Fest-Tage, von Donnerstag bis Sonntag, habe eine Kapazität von rund 35.000 Eintrittskarten, wie Wacker erklärt. "Der Samstag ist schon ausverkauft. Die restlichen Tage haben die 30.000er-Marke bei den Ticketverkäufen bereits geknackt. Wir gehen also davon aus, dass sie schnell vergriffen sein werden. Immerhin ist Das Fest ein Event, das allen Menschen, auch den verschiedensten, etwas bieten soll."