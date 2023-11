Laut Zoo hatte sich der Gesundheitszustand Julikas in den vergangenen Tagen verschlechtert, weshalb sie vom Tierpflegeteam und den Tierärzten engmaschig überwacht wurde.

"Sie verweigerte zuletzt jedoch die Futteraufnahme und kam nicht mehr in den Innenteil der Anlage. Julika wurde 2009 in Magdeburg geboren und lebte seit 2011 in Karlsruhe. Zur Klärung der genauen Todesursache wird ihr Körper in der Sektion untersucht", schreibt der Zoo.