15:25 Mann verstirbt noch an der Unfallstelle

11:14 Durch Notfall die Kontrolle verloren

Am Samstag, kurz vor 09.00 Uhr, kam auf der B 36 Höhe Mörsch, Fahrtrichtung Durmersheim, ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, so eine Pressemitteilung der Polizei. In der Folge beschädigte das Fahrzeug ein Verkehrszeichen, drei geparkte Pkw, überquerte dort vorhandene Gleise und prallte letztlich gegen eine Hauswand. Nach dem gegenwärtigen Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen erlitt der 70 Jahre alte Autofahrer vermutlich einen internistischen Notfall und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Hinweise auf ein Fremdverschulden an dem Unfallgeschehen ergaben sich nicht.

Näheren Erkenntnissen der Polizei zufolge habe der 70-jährige Autofahrer aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei von der B 36 bei Mörsch abgekommen. Er sei dabei über einen angrenzenden Fahrradweg gerollt, habe zwei parkende Autos touchiert und sei dann mit einer Hauswand zusammengestoßen.

Aufgrund des internistischen Notfalls sei nicht auszuschließen, dass der Mann schon vor dem Zusammenstoß mit dem Gebäude verstorben sein könnte.

10:50 Artikel wird aktualisiert

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.