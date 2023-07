Oberhausen-Rheinhausen vor 1 Stunde

Tödlicher Verkehrsunfall: Autofahrer stößt mit Baum zusammen

Am Montagabend, 10. Juli, kam es auf der K3578 bei Rheinhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Autofahrer wurde dabei tödlich verletzt, so die Polizei Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse.