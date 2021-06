vor 1 Stunde Karlsruhe Tödlicher Unfall auf Baustelle am Adenauerring: Arbeiter stirbt nach Sturz von Dach

Bei Arbeiten auf dem Dach eines Rohbaus am Karlsruher Adenauerring ist ein Mann am Mittwoch 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte sich der 34 Jahre alte Bauarbeiter lebensgefährlich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.