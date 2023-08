Warum starben am Abend des 21. Mai 2023 zwei Menschen bei dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Linkenheim-Hochstetten? Diese Frage versucht weiterhin die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) zu beantworten. Nun hat die BFU ihren Zwischenbericht zum Absturz am Baggersee Rohrköpfle veröffentlicht.

Was war passiert?

Rückblick: Am Freitagabend starten der 45-jährige Pilot und ein 58-jähriger einzuweisender Pilot um 18.27 Uhr vom Segelfluggelände Rheinstetten und fliegen in nordwestlicher Richtung zum Flugplatz Landau-Ebenberg. Dort werde zwei Platzrunden absolviert und anschließend fliegen sie in südöstliche Richtung nach Karlsruhe.

Rettungskräfte der Feuerwehr sind am Baggersee Rohrköpfle im Einsatz. | Bild: Fabian Geier/EinsatzReport24/dpa

Knapp eine Stunde nach Start dreht das Flugzeug um 19.10 Uhr auf Höhe, Wolfartsweier um 180 Grad ab und fliegt ungefähr ab Höhe Knielingen über den Rhein in nördlicher Richtung.

Auf Höhe Leopoldshafen verliert da Flugzeug an Höhe und die Piloten steuern eine Richtungsänderung nach rechts in nordöstlicher Richtung und das in Verlängerung des Anflugs des Flugplatzes Linkenheim. Um 19.20 Uhr endet die Radaraufzeichnung im Bereich der Unfallstelle.

Unfallstelle in unmittelbarer Nähe zum Landeplatz in Linkenheim

Um 22.45 Uhr wird das Wrack des Flugzeugtyps "Dynamic WT9" der Marke "Aerospool" im Uferbereich des Baggersees gefunden. Beide Insassen werden tot geborgen. Die Absturzstelle liegt nur 1,7 Kilometer südwestlich vom Sonderlandeplatz Linkenheim entfernt.

Anglerverein Linkenheim e.V. und Segel Club Linkenheim e.V. am Rohrköpfle Baggersee | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Beide Männer waren laut Bericht des BFU im Besitz eines unbefristet gültigen Luftfahrerscheins für Luftsportgeräteführer und besaßen die Passagierflug- sowie die Lehrberechtigung für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge.

Angaben zur tatsächlichen Flugerfahrung und zur medizinischen Tauglichkeit der beiden Männer lagen dem BFU zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichtes nicht vor.

Eine Notladung in Linkenheim beispielsweise aufgrund eines technischen Defekts könnte möglich sein. Eine Jahresnachprüfung des Flugzeugs fand am 20. März 2023 statt.

Flugzeug war 32,5 Kilo zu schwer

Laut Bericht war das Rettungssystem des Flugzeugs - welches bis Dezember 2026 gültig war - nicht ausgelöst und an der Unfallstelle wurde von Rettungskräften Kraftstoffgeruch wahrgenommen.

Bild: Thomas Riedel

Funkverkehr zum Sonderlandeplatz in Linkenheim bestand nicht, auch während des gesamten Fluges bestand kein Funkverkehr mit den Insassen. Letztmalig Funkkontakt hatte der Flugleiter beim Start in Rheinstetten.

Was im Bericht noch auffällt: Während der gesamten Flugzeit und zum Zeitpunkt des Absturzes war das Ultraleichtflugzeug überladen. Die Leermasse des Flugzeugs betrug 311 Kilogramm und war für eine Zuladung von 161,5 Kilogramm zugelassen.

Keine Gründe benannt

"Beide Insassen wogen laut Obduktionsbericht 192 Kilogramm, ohne Bekleidung. Es wurden zirka zwei Kilogramm Gepäck an der Unfallstelle geborgen. Angaben zum Kraftstoffvorrat vor dem Abflug lagen der BFU nicht vor", ist dem Bericht zu entnehmen. Heißt: Die Maschine war mit mindestens 32,5 Kilo überladen, plus dem Gewicht für den Treibstoff.

Bild: Thomas Riedel

Über mögliche Gründe des Absturzes werden im BFU-Bericht keine Angaben gemacht. Es werden lediglich Fakten aufgezählt. Gründe werden erst im Abschlussbericht genannt.

Bis dieser erscheint, könnte es noch lange dauern. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Bruchsal im Jahr 2019 vergingen bis zur Veröffentlichung des Abschlussberichtes beispielsweise vier Jahre. Die genaue Ursache konnte damals nicht ermittelt werden.