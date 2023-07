vor 1 Stunde

Tödlich verletzt: Kind wird zwischen Auto und Sattelzug eingeklemmt

Laut Angaben der Polizei Karlsruhe ist am Dienstagabend, 11. Juli, ein acht Jahre altes Kind auf einem Firmengelände in der Durmersheimer Straße in Karlsruhe verunglückt. Dort sei der Junge offenbar zwischen einem Auto und einem Sattelzug eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden, heißt es in einer Meldung an die Presse.