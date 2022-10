Karlsruhe vor 36 Minuten

Tochter zum Missbrauch angeboten: Bundesgerichtshof in Karlsruhe lässt neu verhandeln

Ein Vater, der seine drei Jahre alte Tochter im Internet zum Missbrauch angeboten und sich selbst an ihr vergangen haben soll, muss erneut vor Gericht. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ordnete mit einem am Montag veröffentlichten Beschluss an, dass sich eine andere Jugendschutzkammer des Landgerichts Offenburg noch einmal mit dem Fall befassen muss.