In Karlsruhe ist der Sommer eingekehrt. Neben Festivals und Partys im Freien können sich die Bürger auch auf ganz verschiedene Veranstaltungen am Wochenende freuen.

7. Juni: Sunset-Party auf dem Turmberg

Die Terrasse auf dem Turmberg. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Ein DJ, eine super Aussicht und leckere Drinks. Auf dem Durlacher Turmberg findet im Sommer regelmäßig eine Sunset-Party statt. Los geht es am Mittwoch, um 18 Uhr, im Restaurant Turmberg. Wer dazu noch leckere Tapas und Wein genießen will, sollte vorab einen Tisch reservieren.

Eintritt (ohne Tisch): 15 Euro / 18 Euro bei Abendkasse

Eintritt (mit Reservierung): Zirka 68 Euro pro Person (inkl. Wein + Tapas)

Außerdem findet am Mittwoch, 7. Juni, auch der letzte Tanzabend im Unverschämt statt.

8. Juni: Vätertreff "PapaJa" in der Oststadt

Papas unter sich können sich um 9.30 Uhr im Kinder und Jugendhaus (KJH) der Karlsruher Oststadt untereinander austauschen. Die Treffen werden fachlich begleitet. Natürlich dürfen die Kleinen mitgebracht werden und lecker Frühstück gibt es auch! Wer dieses Treffen verpasst, kann auch in den nächsten Wochen vorbeikommen. Denn der Vätertreff findet immer donnerstags im KJH und freitags in der Luther Melanchthon Gemeinde in Durlach statt.

10. Juni: Kleidertauschparty und Flohmarkt

Kleidertauschparty Archivbild | Bild: Sarah Bloesy

Am Samstag findet sowohl der Flohmarkt in der Bannwaldallee als auch eine Kleidertauschparty im Zukunftsraum Für Nachhaltigkeit Und Wissenschaft statt. Bei der Kleidertauschparty sollten nicht mehr als 10 Kleidungsstücke mitgebracht werden.

Flohmarkt: Bannwaldallee 48, von 7 bis 15 Uhr

Kleidertauschparty: Zukunftsraum, Rintheimer Str. 46, Karlsruhe, von 14 bis 17 Uhr

8. Juni: Sommerfest, 20 Jahre Kulturhaus Mikado

Bild: Hans-Volker Müller

Bei gutem Essen und Trinken, einem Flohmarkt sowie Konzerten der Mikado-Chöre, wird am Donnerstagnachmittag 20 Jahre ehrenamtlich gestemmtes Kulturangebot im Karlsruher Norden gefeiert.

Am Abend folgen Live-Auftritte auf der Open-Air-Konzertbühne mit Simley Connection (Soul/Funk/Rock) und dem Jazz-Rock-Trio Tolyqyn. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Sommerfest: Kanalweg 52, ab 15 Uhr

10. Juni: Weinwanderung in Durlach

Das Aroma eines Rotweins "erriecht" ein Weinprüfer. | Bild: Boris Roessler/dpa

Mit badischen Wander-Weinglas-Haltern und 5 Coupons, die gegen Wein eingetauscht werden, geht es einmal quer durch Durlach. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, an 5 bis 6 Stationen badischen Secco und Wein kennenzulernen. Eine Führung gibt es nicht, jeder kann zwischen 11 Uhr und 13 Uhr bei den Ständen in seinem Geh-Tempo vorbeikommen. Gestartet wird am Hotel der Blaue Reiter.

Tickets: 44 Euro

11. Juni: Fahrradtour "Kick it like Karlsruhe"

Mit dem Rad werden die verschiedenen Stationen der Karlsruher Fußballgeschichte besucht. | Bild: Jan Woitas/dpa

Einmal die verschiedenen Stationen besuchen, die für die Karlsruher Fußballgeschichte von Bedeutung sind? Karlsruhe war nämlich einmal die zweite deutsche Fußballmetropole. Die Tour führt vom Fußballplatz Süddeutschlands über die Moltkestraße und dem Fanprojekt Karlsruhe bis hin zum KSC-Stadion im Wildpark. Fahrrad und Helm sind selbst mitzubringen. Die Fahrt erfolgt auf eigene Gefahr. Tickets gibt's für 15 Euro. Los geht es um 14 Uhr.