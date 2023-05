Die Welt trauert um Turners Tod. 1939 als Anna Mae Bullock in Tennessee geboren, verbrachte die Rock-Ikone ihre letzten Tage in ihrer neuen Heimat in der Schweiz. Am Mittwochabend dann die traurige Meldung über die offizielle Facebook-Seite der Künstlerin: "Mit großer Trauer verkünden wir den Tod von Tina Turner. Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Passion für das Leben verzauberte sie Millionen Fans auf der ganzen Welt und inspirierte die Stars von morgen."

(Übersetzt aus dem Original: It is with great sadness that we announce the passing of Tina Turner. With her music and her boundless passion for life, she enchanted millions of fans around the world and inspired the stars of tomorrow.)

Laut Informationen der Tagesschau stand die Rock-Ikone zuletzt per Videobotschaft mit ihren Fans im Kontakt. In dieser teilte sie ihre Erfahrungen mit ihrer Erkrankung: "Ich seh toll aus. Ich fühle mich gut. Ich habe einige ernsthafte Krankheiten überstanden. Und eine zweite Chance bekommen. Ich bin glücklich", meinte Turner.

Tina Turner legt sich eine Immobilie in der Schweiz zu. | Bild: Christian Charisius/dpa

Auch in Karlsruhe hat Rockröhre Tina Turner regelrecht Geschichte geschrieben. So war sie zwischen 1987 und 1996 gleich dreimal im Wildpark zu Gast.