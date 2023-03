Die Kurzvideo-Plattform TikTok ist besonders bei jungen Nutzern extrem beliebt. Allein in Europa verzeichnet die App monatlich mehr als 150 Millionen Nutzer, wie das Unternehmen zuletzt in seinem Newsroom bekanntgab. Sogar der Streamingdienst Spotify hat seine neue Benutzeroberfläche so gestaltet, dass sie der Video-Plattform stark ähnelt.

Das TikTok-Video hat nicht mehr gefallen oder es wurde aus Versehen gelöscht und nun steht man als Nutzer vor der Frage, wie man an den Clip wieder herankommt. Eines vorweg: Innerhalb der TikTok-App gibt es bis dato keine Möglichkeit, ein Video wiederherzustellen.

Eine Chance bleibt Nutzern aber noch, nämlich, wenn in der App die Einstellung "Auf Gerät speichern" aktiviert wurde. Ob diese Einstellung aktiviert ist, lässt sich einfach feststellen:

Öffne TikTok

Drücke den Plus-Button und filme einen kurzen Clip

Klicke dann den roten Haken und "Weiter"

Scrolle auf dem "Veröffentlichen"-Bildschirm nach unten und wähle den "Weitere Optionen"-Button aus.

Unter diesem Menüpunkt seht ihr, ob "Auf Gerät speichern" ausgewählt ist. Bei Android-Geräten landen die Videos für gewöhnlich in der Galerie-App im Ordner Kamera. Auf dem iPhone werden die Videos in der Fotos-App gespeichert.

War die Einstellung "Auf Gerät speichern" nicht aktiviert, hast du keine Möglichkeit mehr, das Video wiederherzustellen. Wenn du die Einstellung aktivierst, kannst du in Zukunft aber vermeiden, dass du TikTok-Videos aus Versehen löschst.