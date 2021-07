"TikTok"-Aufruf zu "wilder Party" hält Polizei am Samstagabend in Karlsruhe auf trab

Ein 20-jähriger Mann aus Waghäusel soll vor einer Woche offenbar über die Videoplattform "TikTok" zu einer "wilden Party" in Karlsruhe aufgerufen haben.

Durch die teilnehmenden Personen war es am vergangenen Samstag gegen 23.10 Uhr zu erheblichen Störungen gekommen, sodass starke Polizeikräfte zur Bewältigung der Lage nötig waren. Hierfür waren nach Polizeiangaben duzende Beamte bis nach Mitternacht im Einsatz.

"Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe führten die Spezialisten für Cybercrime schließlich zur Adresse des jungen Mannes. Was er bei 'seiner Party' scheinbar nicht bedacht hatte, ist die Tatsache, dass er als "Gastgeber' bestimmte Verantwortlichkeiten mitbringt", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach prüfe das Polizeipräsidium Karlsruhe nun ob die entstandenen Polizeikosten aufgerechnet und fakturiert werden könnten. Für das kommende Wochenende habe der Mann bereits erneut zu einer ähnlichen Feier eingeladen. Nach entsprechender Aufklärung und Ansprache wurde sein Beitrag zwischenzeitlich aus dem Internet gelöscht.