"Die Tigermücke stellt ein nicht unerhebliches potenzielles Gesundheitsrisiko dar, denn sie ist in der Lage, eine Vielzahl von Krankheitserregern auf den Menschen zu übertragen", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Rheinstetten. Bislang sei die Gefahr sich in Baden-Württemberg zu infizieren, jedoch sehr gering.

Was sind die Brutstätten der Tigermücke?

Wasseransammlungen in Blumentopfuntersetzern, Vogeltränken, Dachrinnen oder offene Regentonnen. "Bürger können hier bereits präventiv einer Ansiedlung entgegenwirken, indem sie über den Sommer Wasseransammlungen möglichst vermeiden", so die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS e.V.).

Bei Hofgullys oder anderen Wasseransammlungen, die von den Brutstätten nicht so einfach befreit werden können, wird auf einen Wirkstoff zurückgegriffen, der aus dem Bakterium Bacillus thuringiensis israelensis (B.t.i.) gewonnen wird. Der Stoff tötet gezielt Stechmückenlarven ab. Der Wirkstoff tötet lediglich Mückenlarven ab, ist jedoch für andere Insektengruppen, wie zum Beispiel Bienen oder auch Haustiere, Igel, Vögel und den Menschen völlig unbedenklich.

Bild: Umweltamt Karlsruhe

Da die Brutstätten nicht leicht zu identifizieren sind, muss dies durch geschultes Personal im festgelegten Bekämpfungsgebiet durchgeführt werden. Auch auf Privatgrundstücken! Aktuell erstreckt sich das Behandlungsgebiet auf dem Bereich zwischen Siegelgrund- und Lupinenstraße in Mörsch.

Sichtungen an die Kabs übermitteln

"Grundstückseigentümer, deren Liegenschaft sich in einem Verbreitungsgebiet der Tigermücke befindet, werden im Vorfeld über die bevorstehenden Bekämpfungsmaßnahmen informiert. Für den in der Regel 10 - 15-minütigen Einsatz der KABS e.V. entstehen den Betroffenen keine Kosten! Die Stadt Rheinstetten bittet deshalb alle Anwohnerinnen und Anwohner um Ihre Mithilfe", so die Stadt Rheinstetten.

Anwohner können Sichtungen (gerne mit Fotos) an tigermuecke@kabsev.de senden.