Spinnen sind für die allermeisten Menschen ungebetene Hausgäste. Nicht wenigen treibt schon der Anblick der Achtbeiner Schweißperlen auf die Stirn und lässt das Herz deutlich schneller schlagen.

Stellt sich nur die Frage, wie man diesen Besuch der besonderen Art loswird. Oder gleich verhindert, dass sich eine Spinne überhaupt in die eigenen vier Wände verirrt und es sich dort gemütlich macht. Dieser Text liefert ein paar Tipps. Glücklicherweise spricht Ökotest davon, dass es "verhältnismäßig einfache Methoden" gibt, um künftige Begegnungen mit den Insekten zu vermeiden.

Spinnen: Wann und wie kommen sie vorwiegend ins Haus?

Besonders im Herbst tauchen Spinnen vermehrt in bewohnten Häusern auf, denn wie das Portal mein-insektenschutz.de berichtet, suchen sie für die kältere Jahreszeit ein wärmeres Plätzchen. So würden die kleinen Tiere vor allem durch geöffnete Fenster und Türen hereinkrabbeln – dies passiere etwa, wenn der im Sommer angebrachte Insektenschutz abgenommen wird, weil er vermeintlich in Herbst und Winter keinen Effekt mehr hat.

Andere Wege nach drinnen finden Spinnen demnach über kleine Risse im Mauerwerk, Lüftungsrohre, Lichtschächte oder als blinde Passagiere auf oder in Gegenständen, die von außen nach innen transportiert werden. Gewarnt wird zudem, dass sich die Insekten recht schnell vermehren.

Spinnen: Wie lassen sie sich vom Haus fernhalten?

Hier nennt Ökotest zunächst die Möglichkeit, die bereits angeklungen ist: Werden etwa Fensteröffnungen mit einem Insektenschutz wie einem Fliegengitter versehen, ist Spinnen ein Weg nach drinnen schon einmal versperrt. Außerdem sollten Außen- und Kellertüren möglichst rundum dicht schließen – als Optionen werden ein Zugluftstopper oder selbstklebende Gummidichtungen genannt.

Da sich Spinnen gerne in Holz- und Steinstapeln verkriechen, sollten diese möglichst etwas vom Haus entfernt aufgebaut werden. So sollte zumindest die Gefahr gebannt sein, dass sich ein Insekt versehentlich ins Haus verirrt.

Abhilfe schafft demnach auch Ordnung und Sauberkeit in Haus oder Wohnung. Denn Spinnen bevorzugen eine Umgebung, in der sie ein gutes Nahrungsangebot finden – also beispielsweise Fliegen oder Mücken. Hier wird dazu geraten, regelmäßig zu putzen, den Biomüll zeitig rauszubringen und Trauermücken sowie Fruchtfliegen fernzuhalten.

Spinnen: Wie lassen sie sich aus dem Haus vertreiben?

Von Ökotest wird der Tipp gegeben, Spinnennetze rasch zu entfernen – dies zeige den Krabbeltieren, dass sie nicht willkommen sind. Zudem wollen die Tiere auch nicht ständig neue Netze spinnen müssen, wie mein-insektenschutz.de schreibt. Im Hinblick auf Anti-Spinnen-Düfte hat Ökotest einige Studien ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass am ehesten Pfefferminzöl weiterhilft. Gemischt mit Wasser könne ein Pfefferminz-Spray entstehen.

Weiter gebe es die Möglichkeit, den Duft des Öls über einen Aroma-Diffuser oder eine Duftschale im ganzen Raum zu verteilen. Zudem lasse sich eine entsprechende Duftkerze aufstellen oder ein Duftkissen mit dem Öl beträufeln.

Hier nennt mein-insektenschutz.de auch ein Duftspray aus Wasser, zwei Tropfen Spülmittel sowie 20 Tropfen Pfefferminzöl oder Eukalyptusöl. Dieses Gemisch werde in alle Ecken gesprüht, in denen sich Spinnen zeigen könnten.

Die Krabbler werden auch von trockener Heizungsluft abgeschreckt, zumal sie dann nicht mehr ausreichend Nahrung finden. Darüber berichtet die Tierschutzorganisation Peta.

Spinnen aus dem Haus vertreiben: Was hilft nicht oder schadet auch anderen Lebewesen?

Wie Ökotest berichtet, ist anzuzweifeln, ob spezielle Ultraschall-Geräte wirklich gegen Spinnen wirken. Dies könnten die Hersteller häufig nicht nachweisen. Gewarnt wird vor dem Einsatz von Insektensprays oder vergleichbaren Biozid-Produkten, denn diese würden auch andere Krabbeltiere und Lebewesen zu schaffen machen.

So könnten "Insektenbekämpfungsmittel aus der Gruppe der Pyrethroide" bei Katzen eine tödliche Vergiftung zur Folge haben. Auch Mensch und Umwelt könnten bei bestimmten Chemikalien in Mitleidenschaft gezogen werden.

Spinnen aus dem Haus entfernen: Wie geht das für das Tier schmerzlos?

Peta rät dazu, zu einem Glas oder einem Insektenfänger zu greifen. So kann die Spinne dann nach draußen transportiert und etwas entfernt von Gebäude und Grundstück wieder freigelassen werden. Bei der Variante mit dem Glas wird außerdem ein Stück Pappe oder starkes Papier benötigt, das unter das umgedrehte Glas geschoben wird, wenn die Spinne darin gefangen ist. Mit dieser Konstruktion kann die Spinne dann problemlos getragen werden.

Der NABU gibt jedoch zu bedenken, dass Spinnen nützliche Tiere sind, denn sie fangen "große Mengen uns häufig lästig werdender Insekten".