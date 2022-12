von (ps/cak)

"Am Samstag, den 17. Dezember 2022 wartet ein tierisches Vergnügen auf die Besucher*innen. Von 15 bis 21 Uhr bieten über 17 Schausteller ein buntes Sammelsurium an leckerem Tierfutter, Spielzeug, Reisemobile und mehr für Hundelieber und andere interessierte Gäste", erklären die Karlsruher Bäder in einer Pressemitteilung.

Bild: Bäder Karlsruhe

Für das leibliche Wohl und den Durst ist gesorgt: Kinderpunsch, Glühmost und -Gin sowie ein gastronomisches Angebot stehen zur Auswahl.