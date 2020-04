vor 2 Stunden Karlsruhe Per Video in den Karlsruher Zoo: Wie geht es Elefanten, Erdmännchen und Co.?

Der Karlsruher Zoo bleibt zwar wie alle andere Tierparks wegen der Corona-Krise für mehrere Wochen geschlossen, dennoch möchte Zoodirektor Matthias Reinschmidt so gut wie möglich darüber informieren, was sich bei Flusspferden, Schimpansen oder im Streichelzoo so tut - per Video. Darüber hinaus ist eine weitere Aktion gestartet: In Zusammenarbeit mit dem lokalen Einzelhandel bringt der Zoo mit Samenpäckchen den Frühling zu den Karlsruhern nach Hause.