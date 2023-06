In der neuen Ausgabe von "The Grand Tour" machen die drei leidenschaftlichen Autofahrer Jeremy Clarkson, James May und Richard HammondOsteuropa unsicher. Damit machen die drei ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Show auf, die die Herzen von Motor-Fans höher schlagen lässt.

Das Ganze startete, als Jeremy Clarkson von der BBC entlassen wurde. Damals war er einer der Moderatoren der erfolgreichen Auto-Sendung "Top Gear". Prompt wurde er von Amazon Primeübernommen und startete mit "The Grand Tour". Die neue Ausgabe "The Grand Tour - Eurocrash" zeigt mal wieder, welche Vorteile das für ihn hatte. Denn die Sendung ist mit einem nicht zu verachtenden Budget produziert worden und führt die drei Auto-Junkies durch halb Osteuropa. Selbst ein Formel 1-Champion ist mit dabei.

Wo und wann Sie die Folgen von "The Grand Tour - Eurocrash" sehen können, erfahren Sie hier. Außerdem verraten wir Ihnen ein paar Details über die Route, die die drei Moderatoren nehmen. Einen Trailer haben wir selbstverständlich auch für Sie parat.

"The Grand Tour - Eurocrash": Start der neuen Ausgabe

Während der Pandemie musste die Roadtrip-Show "The Grand Tour" notgedrungen pausieren. Doch danach ging es dann gegen Ende letzten Jahres endlich weiter. Die neueste Ausgabe "The Grand Tour - Eurocrash" folgt nun einige Monate später und ist ab dem 16. Juni 2023 zu sehen.

"The Grand Tour - Eurocrash": Das ist die neue Folge

Nach der Corona-Pause kam "The Grand Tour" nicht mehr so richtig in Fahrt. Während die erste Staffel noch 13 Folgen umfasste, ging es nach Corona erst einmal mit nur einer einzigen (etwas längeren) Folge weiter. Damals wurde der erste Teil von Staffel 5 veröffentlicht, "The Grand Tour - A Skandi Flick". In diesem tourten die drei schon etwas betagten Herren durch den Norden Skandinaviens. "The Grand Tour - Eurocrash" setzt den Roadtrip nun an etwas anderer Stelle fort. In der neuen Ausgabe geht es nach Osteuropa.

"The Grand Tour - Eurocrash" umfasst also nur eine einzelne Folge. Doch diese ist zum Ausgleich dafür immerhin deutlich länger als gewöhnlich. Mit rund zwei Stunden Spielzeit ist sie in etwa doppelt so lang wie frühere Folgen der Show.

"The Grand Tour - Eurocrash": Inhalt der neuen Folge

Anstatt kuriose Orte am anderen Ende der Welt zu bereisen, verschlägt es Clarkson und Co. diesmal nach Osteuropa. Die Strecke führt die drei von Polen über die Slowakei nach Ungarn und schließlich nach Slowenien. Wichtig ist dabei natürlich, in welchen Autos sie dabei unterwegs sind:

Jeremy Clarkson: Mitsuoka Le-Seyde

James May: Crosley Series 4CC Cabrio

Richard Hammond: Chevrolet SSR

Damit sind die Drei in den womöglich ungewöhnlichsten Autos auf Tour in Osteuropa, die sie finden konnten. Passend dazu bereisen sie auch alles andere als gewöhnliche Orte. Auf der Liste stehen unter anderem ein Gefängnis, ein Treffen mit einem Formel 1-Weltmeister und die Reise an einen der schönsten Seen Europas in Slowenien.

Außerdem testen die drei ein osteuropäisches "Hypercar" und das bislang fortgeschrittenste fliegende Auto der Welt. Ein Rennen in alten Soviet-Formel 1-Autos steht auch auf dem Programm. Es wird also auch diesmal wieder kein gewöhnlicher Roadtrip von drei alten Männern.

Trailer zu "The Grand Tour - Eurocrash"

Einen offiziellen Trailer gibt es überraschenderweise noch nicht zur "The Grand Tour - Eurocrash". Allerdings hat der Produzent der Serie einen kleinen Videoclip auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht. Diesen wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten: