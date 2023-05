Die Beamten des Polizeipostens Beiertheim-Bulach verrichten ihren Dienst in diesem Zeitraum auf dem Polizeiposten in Oberreut. Bürger können sich, laut Polizei, in dieser Zeit von montags bis freitags mit ihrem Anliegen persönlich oder unter der Rufnummer 0721/ 86 64 53 an die Polizei wenden. In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.