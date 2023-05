Wenn das Telefon klingelt, heißt das nicht immer, dass am anderen Ende ein nettes Gespräch wartet. Seit Jahresbeginn versuchen Betrüger ihr Glück wieder übers Telefon. Das Ziel der Unbekannten: die Daten oder das Geld ihrer Opfer. Die Seite Clever Dialer erfasst täglich Spam-Anrufe und stellt Monat für Monat die auffälligsten Spam-Telefonnummern vor. Welche das sind und welche Maschen die Betrüger nutzen, lesen Sie hier.

Gewinnspiel-Masche: Telefon-Betrug über Smartphone und Festnetz

Im Januar haben Betrüger ihren Opfern am Telefon besonders häufig die Teilnahme an vermeintlichen Gewinnspielen vorgegaukelt, um so an deren Daten und ihr Geld zu kommen. Laut der Auswertung von Clever Dialer wurden die Betroffenen teils mehrfach pro Tag oder sogar pro Stunde angerufen. Mit 73,5 Prozent melden sich die meisten Betrüger noch über Festnetznummern bei ihren vermeintlichen Opfern. Inzwischen werden 26,5 Prozent der Spam-Anrufe aber auch aus dem Mobilfunknetz getätigt, Tendenz steigend.

Diese Nummern haben es in die Top Ten der Spam-Telefonnummern für Januar 2023 geschafft:

061099690321 01637875622 06924743393805 04029996605 022166951485 015212000519 015221044369 021332463885 032211076620 +43720116869

Vor allem unter der zweiten, sechsten, siebten und zehnten Nummer haben es die Betrüger mit der Gewinnspiel-Masche bei den Betroffenen versucht. Unter anderen ging es dabei um Zeitungs- oder Lotto-Abos. Unter der zehnten Nummer - die einzige aus Österreich - konfrontierten die Betrüger ihre Opfer zudem mit angeblichen bereits bestehenden Lotto-Veträgen und wollten so Daten sowie Geld abgreifen.

Spam-Anrufe aus einem Callcenter wurden laut Clever Dialer vermehrt für die Nummer 04029996605 (Platz vier) gemeldet. Aber auch für die 021332463885 (Platz acht) und die 032211076620 (Platz neun) wurden Spam-Anrufe gemeldet. Teils hatten die Betrüger sich als Inkasso-Firmen ausgegeben.

Clever Dialer rät Betroffenen, nicht ans Telefon zu gehen, die Nummern nicht zurückzurufen und sie gegebenenfalls auch zu sperren oder zu blockieren.

Verbraucherzentrale warnt vor falschen Anwälten am Telefon

Betrug übers Telefon hat viele Gesichter. Aktuell warnt auch die Verbraucherzentrale vor betrügerischen Anrufen. Demnach würden sich die Unbekannte als Anwälte oder Mitarbeiter der Verbraucherzentrale, der Verbraucherberatung oder des Bundesamtes für Verbraucherschutz ausgeben. Die Maschen der Telefon-Betrüger seien vielfältig. Die Beratung zu Gebührenerstattung, zur Senkung von Energiekosten, zu Gesetzesänderungen oder zur Löschung personenbezogener Daten bei Gewinnspielfirmen lassen sich die Unbekannten hoch entlohnen. Auch mit Kontopfändungen oder Gerichtsverfahren würden die Anrufer immer wieder drohen.

Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass sie keine unaufgeforderten Anrufe tätigt. Zudem würden auch "keine Listen, die vor ungebetenen Telefonwerbern oder Gewinnspieldiensten schützen", geführt. Auch würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbraucherzentrale nie anbieten Wertgegenstände oder Bargeld abzuholen. Bei solchen Angeboten sollten vermeintliche Opfer also hellhörig werden.