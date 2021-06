vor 38 Minuten Karlsruhe Technischer Defekt löst Brand am Rheinhafener E-Werk aus

Am vergangenen Sonntag, gegen 18 Uhr, musste die Karlsruher Feuerwehr zu einem Lösch-Einsatz ausrücken, da ein Notstromaggregat am Karlsruher Rheinhafen in Brand geraten war. Laut einer Pressemitteilung der Berufsfeuerwehr Karlsruhe sei ein technischer Effekt für den Brand gewesen. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.