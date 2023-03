Anrufe von unbekannten Nummern zählen zum Leid eines jeden Smartphone-Nutzers: Kaum ist die eigene Telefonnummer durch Hacks, verkaufte Datensätze oder Online-Gruppen in dubiosen Kanälen gelandet, klingelt das Handy manchmal pausenlos. Den Übeltätern kann man kaum auf die Spur kommen, die Nummern sind unbekannt oder häufig unterdrückt.

Auch bei WhatsApp sind die Täter unterwegs. Hier können sie ihre Nummer zwar nicht verbergen, die Anrufe von unbekannten Nummern stören aber nicht selten zum ungünstigsten Moment mit Umfragen, Werbemaschen oder Spam.

WhatsApp Update: Unbekannte Nummern bald stumm?

Um dem vorzubeugen, scheinen die Entwickler bei dem Instant-Messaging-Dienst ein weiteres Feature zu planen. Davon berichtete zuerst die Website wabetainfo.com. Zudem stehen fünf größere Änderungen beim Messenger-Dienst ins Haus.

Während Nutzer bereits seit Längerem unerwünschte Text-Nachrichten in WhatsApp blockieren können, soll es nach einem künftigen Update auch möglich sein, WhatsApp-Anrufe von unbekannten Nummern direkt stummzuschalten. Blockieren konnte man bis dato nur Nummern, mit denen man vorher in Kontakt stand. Zudem kann man inzwischen verbergen, dass man in WhatsApp gerade online ist.

Beta-Test für neue WhatsApp-Funktion läuft

Laut wabetainfo.com wird die Neuerung bereits in einer Beta-Version getestet. Zukünftig soll sich im Menü der App ein Schieberegler befinden, der Anrufe von unbekannten Nummern standardmäßig stummschaltet. Allerdings werden die Anrufe weiterhin in der Anruf- und auch in der Benachrichtungsliste von WhatsApp angezeigt - falls eine der Nummern doch einmal zurückgerufen werden soll. Wer im Urlaub übrigens genug von WhatsApp hat, kann eine Funktion zur Auszeit nutzen.

Sollte das Feature im Beta-Test auf positive Resonanz stoßen, ist es gut möglich, dass die Funktion bei einem der nächsten großen Updates dabei ist. Wer sich generell einen besseren Überblick über seine Chats wünscht, kann sich im Browser übrigens WhatsApp-Web am Computer einrichten.