Der Messenger-Dienst WhatsApp steht seit dieser Woche für iPhone-Nutzer in einer neuen Version bereit. Im App Store von Apple können Nutzer seit dem 15. März die Version 23.5.77 herunterladen.

Größte Neuerung ist ein Feature, welches iPhone-Nutzer schon seit längerem von ihrer Kamera-App kennen und auch zu schätzen gelernt haben. Seit iOS 15 kann die Kamera-App durch "Live Text" nämlich Text in einem Bild erkennen, sobald man die Kamera auf ein Motiv richtet. Klickt man dann das kleine Text-Symbol unten an, schneidet die iPhone-App das erkannte Textfeld aus.

Neue WhatsApp-Funktion für iOS: Text in Bild erkennen

In diesem kann man dann Teile des Texts markieren und sie im Anschluss kopieren oder nachschlagen und übersetzen lassen. Das hat sich als besonders praktisch erwiesen, wenn man eine Adresse oder ähnliches schnell kopieren und teilen wollte. Das Feature ist unter iOS 16 auch für Videos verfügbar.

Nun hat WhatsAppüber eine iOS-16-Schnittstelle die Funktion für die eigene Messenger-App hinzugefügt, wie WABetainfo berichtet. Sendet euch jetzt jemand ein Bild über im WhatsApp-Chat, könnt ihr die aus der Kamera-App gewohnte Funktion nutzen und den Text herauskopieren.

Einschränkungen gibt es dennoch: So muss auf eurem iPhone mindestens iOS-16 laufen, da nur über dieses die oben erwähnte Schnittstelle funktioniert. Bei Bildern, die nur einmal angesehen werden können und dann verschwinden, funktioniert das neue Feature ebenfalls nicht.

Jüngst hatte WhatsApp seinen Texteditor noch einmal verbessert.

Sprachnachricht im Status - nun auch in WhatsApp für iOS

Auch neu seit dieser Woche ist die Funktion, eine Sprachnachricht als WhatsApp-Status zu versenden. Dazu wechselt ihr einfach auf den WhatsApp-Status, tippt auf den kleinen Stift und haltet dann einfach das Mikrofon gedrückt, um eure Nachricht aufzunehmen. Die Sprachnachrichten, die über den Status geteilt werden, können allerdings nicht länger als 30 Sekunden sein. Die Funktion gibt es unter Android schon länger.

Die "Bild-in-Bild"-Funktion ist ebenfalls eines der Features, die seit dieser Woche verfügbar sind. Wie WhatsApp im offiziellen Changelog von Version 23.5.77 mitteilt, wird nun die iOS-"Bild in Bild"-Funktion unterstützt. Bei einem WhatsApp-Videoanruf könnt ihr jetzt also andere Anwendungen bedienen und nebenbei weiterhin den Video-Call verfolgen. WhatsApp will dadurch für besseres Multitasking sorgen.

Die genannten Funktionen sind in dieser Woche bereits im App-Store vermerkt worden und werden in den nächsten Tagen durch Versionsupdates auf allen iOS-Geräten verfügbar sein. Ungeachtet ob Android oder iOS, dürfen sich Nutzer in den nächsten Tagen auch über 21 neue Emojis freuen.

Bei der Nutzung von WhatsApp könnt Ihr übrigens auf einige Tricks zurückgreifen. So kann man im Messengerdienst verbergen, dass man gerade online ist und herausfinden, ob man in WhatsApp blockiert wurde. Wer eine Pause vom Messenger-Dienst braucht, für den empfiehlt sich der Urlaubs-Modus.