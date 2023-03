Bereits 2021 hatte Apple einen Musikdienst für klassische Musik angekündigt, nachdem das Unternehmen aus Cupertino den Musikstreamingdienst "Primephonic" aufgekauft hatte. Danach wurde es aber still um die neue App. Inzwischen gibt es weitere Details zu Erscheinungsdatum, Preis und Funktionsweise. Auch das Apple-Headset soll in diesem Jahr erscheinen.

Apple Music Classical: Wann steht die App zum Download bereit?

Das Wichtigste zuerst: Die neue Musik-App von Apple wird ab dem 28. März 2023 im App Store zum Download zur Verfügung stehen. Das Datum ist bereits im App Store vermerkt und die App zur Vorbestellung verfügbar.

Was kostet Apple Music Classical?

Für Abonnenten von Apple Music, die üblicherweise elf Euro im Monat zahlen, werden keine weiteren Kosten entstehen. Dies teilte Apple auf seiner Website mit. Ob die App außerhalb des Apple Music-Kosmos erhältlich sein und getrennt von Apple Music genutzt werden kann, ist bislang noch nicht bekannt.

Was kann die neue Klassik-App?

Für Fans klassischer Musik dürfte die App ein wahres Fest sein. Apple hat angekündigt, dass die Anwendung fünf Millionen Titel klassischer Musik enthalten wird. Apple selbst spricht vom "größten Klassik-Katalog der Welt". Die Musikstücke sollen mit Hi-Res Lossless mit einer maximalen Auflösung von 192 kHz/24 Bit zur Verfügung stehen und auch in 3D-Audio abrufbar sein. Ähnlich wie bei Apple Music will die Klassik-App mit von Experten kuratierten Playlists glänzen. Wem Hören allein nicht genug ist, der kann innerhalb der App die Biografien berühmter Komponisten und ihrer Werke nachlesen.

Apple gab zudem an, man habe mit Künstlern und Einrichtungen klassischer Musik zusammengearbeitet um den Nutzern exklusive Inhalte bieten zu können. Die Suchfunktion soll mächtiger als bei anderen Musikstreaming-App sein. Sie erlaubt die Suche nach Komponisten, Dirigenten und vielem mehr.

Auf welchen Geräten ist Apple Music Classical verfügbar?

Tatsächlich ist Apple Music Classical zunächst nur für die Nutzung auf dem iPhone gedacht. Dies berichtete jüngst heise.de. Anwendungen, die speziell auf das iPad oder den Mac zugeschnitten sind, soll es zunächst nicht geben. Ob die Klassik-App auf den Geräten in unangepasster Variante oder in der Apple Music App verwendet werden kann, ist noch nicht bekannt. Dafür hat Apple bereits angekündigt, dass es eine App für Android geben wird. Einen Starttermin nannte das Unternehmen hierfür aber nicht.

Ärgernis bei Classical App: Das könnte Nutzer stören

Wie der IT-Blog The Verge auf Anfrage erfuhr, hat Apple zumindest zum Start von Apple Music Classical keine Offline-Nutzung geplant. Die Musik wird - Stand jetzt - stets gestreamt. Ein Nachteil, wenn man plant, die App in einem Umfeld zu nutzen, in dem keine Internet-Verbindung möglich ist.

Welche neuen Funktionen iPhone-Nutzer erwarten, wird auf der Worldwide Developers Conference im Juni verraten.