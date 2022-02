vor 2 Stunden Pforzheim/Ravensburg "Montagsspaziergänger" in Baden-Württemberg: Rund 800 Demonstranten in Karlsruhe unterwegs

Erneut haben Tausende Menschen in Baden-Württemberg den Montagabend genutzt, um gegen die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Dabei blieb es nach ersten Angaben der Polizeipräsidien friedlich. In Pforzheim waren es nach Polizeiangaben rund 2.500 Demonstranten, in Mannheim nahmen rund 1.000 Menschen teil. Insgesamt berichtete die Polizei von rund 3510 Teilnehmern an Demonstrationen in 19 Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, davon waren jedoch etwa 260 Gegendemonstranten. In Karlsruhe sollen nach Angaben der BNN rund 800 Leute gegen die Maßnahmen protestiert und sogar eine Kundgebung vor deren Lokalredaktion abgehalten haben.