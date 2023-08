Ein Urlaub kostet viel Geld. Besonders die Flüge können richtig teuer werden. Doch wer frühzeitig und außerhalb der Hauptsaison bucht, kann kräftig sparen. Das gilt auch für den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Warum also den Winterurlaub nicht so günstig wie möglich starten? Ein paar Beispiele hat ka-news.de für euch herausgesucht. Vielleicht ist ja was für euch dabei.

*Alle Preisangaben werden pro Person angegeben und sind ohne Gewähr

Winterurlaub: Vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Gran Canaria

Zielflughafen: Gran Canaria Airport-Gando in Las Palmas

Dauer der Flugreise: ungefähr vier Stunden und 35 Minuten

Zu den kanarischen Inseln Spanien zählen nicht nur Fuerteventura, Lanzarote und La Gomera, sondern auch Gran Canaria. Unser erster Tipp für einen Winter-Urlaub! Die weißen Sandstrände und das angenehme Klima laden zum Wellnessurlaub ein. Die raue Landschaft animiert zu Wanderausflügen auf die erloschenen Vulkangipfel.

Gran Canaria | Bild: Joel Rohland/unsplash

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es auf Gran Canaria? Die Hauptstadt Las Palmas und die Kathedrale "Santa Ana". Der Fischerort Puerto de Mogan erinnert an Venedig in Italien und trägt nicht umsonst den Namen "Venedig des Südens".

Was wird dort traditionell gegessen? Zu den typischen kanarischen Gerichten gehört der kanarische Eintopf, welcher aus Ananas, Süßkartoffeln, Fleisch, Hülsenfrüchten und anderen Gemüsearten zubereitet wird. Auch gekochter Fisch mit Süß- und Runzelkartoffeln und Mojo Soße steht auf den Speisekarten.

Wie hoch sind die Temperaturen im November und Dezember auf Gran Canaria?

Die Luft- sowie Wassertemperaturen wurden auf der Internetseite Wetter.de veröffentlicht.

November: zwischen 18 bis 24 Grad

Dezember: zwischen 16 und 22 Grad

Wie ist die Wassertemperatur im November und Dezember auf Gran Canaria?

November: zirka 22 Grad

Dezember: zirka 20 Grad

Wie viel kostet der Hin- und Rückflug nach Gran Canaria im Winter?

November

Hinflug: ungefähr 135 Euro

Rückflug: ungefähr 60 Euro

Dezember

Hinflug: ungefähr 87 Euro

Rückflug: ungefähr 98 Euro

Benötige ich ein Visum für Gran Canaria?

Nein, es ist kein Visum nötig.

Winterurlaub: Vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Marokko

Zielflughafen: Flughafen Fès Saiss

Dauer der Flugreise: ungefähr drei Stunden und fünf Minuten

Das nordafrikanische Land "Marokko" lockt mit warmen Temperaturen, gutem Essen und einer faszinierenden Wüsten-Landschaft.

Marokko | Bild: Sergey Pesterev/unsplash.de

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Marokko? In Marokko könnt ihr zum Beispiel die ehemalige Koranschule Maderas Ben Youssef in Marrakesch, wie auch die Hassan-II.-Moschee in Casablanca besuchen.

Was wird dort traditionell gegessen? Couscous und Zaalouk. Gekochte Auberginen und Tomaten, die als Eintopf serviert werden. Ebenfalls beliebt: Pastilla! Das ist ein Blätterteig gefüllt mit Hähnchen, karamellisierten Zwiebeln und Mandeln.

Wie hoch sind die Temperaturen im November und Dezember in Marokko?

Die Luft- sowie Wassertemperaturen wurden auf der Internetseite Wetter.de veröffentlicht.

November: zwischen 18 bis 24 Grad

Dezember: zwischen 16 und 22 Grad

Wie ist die Wassertemperatur im November und Dezember in Marokko?

November: zirka 22 Grad

Dezember: zirka 20 Grad

Wie viel kostet der Hin- und Rückflug nach Marokko im Winter?*

November

Hinflug: ungefähr 85 Euro

Rückflug: ungefähr 82 Euro

Dezember

Hinflug: ungefähr 32 Euro

Rückflug: ungefähr 54 Euro

Benötige ich ein Visum für Marokko?

Für eine Aufenthaltslänge von unter 90 Tagen benötigt ihr kein Visum.

Winterurlaub: Vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Porto

Zielflughafen: Aeroporto Francisco Sá Carneiro in Porto

Dauer der Flugreise: ungefähr zwei Stunden und 40 Minuten

Portugal hat nicht nur Christiano Ronaldo zu bieten, sondern auch spätmittelalterliche Paläste, Kirchen sowie die typischen Azulejos-Kacheln. Die blau-gemusterten Fliesen sind vor allem in Porto und Lissabon zu sehen. Auch einer der bekanntesten Weine, der Portwein, wird in Porto hergestellt und rund um die Welt verkauft.

Porto in Portugal | Bild: Dominik Kuhn/unsplash

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Porto? Das Altstadtviertel, romanische Kathedrale, die Felsformation "Ponte da Piedade", die Portweinkellereien (probieren erlaubt!)

Was wird dort traditionell gegessen? Geröstete Kastanien, Pasten de Belém (Puddingtörtchen) oder der berühmte Stockfisch aus Porto gehören ebenfalls zu den kulinarischen Gerichten Portugals.

Wie hoch sind die Temperaturen im November und Dezember in Porto?

Die Luft- sowie Wassertemperaturen wurden auf der Internetseite Wetter.de veröffentlicht.

November: zwischen 18 bis 20 Grad

Dezember: zwischen 13 und 16 Grad

Wie ist die Wassertemperatur im November und Dezember in Porto?

November: zirka 22 Grad

Dezember: zirka 20 Grad

Wie viel kostet der Hin- und Rückflug nach Porto im Winter?*

November

Hinflug: ungefähr 36 Euro

Rückflug: ungefähr 27 Euro

Dezember

Hinflug: ungefähr 56 Euro

Rückflug: ungefähr 100 Euro

Benötige ich ein Visum für Porto?

Für eine Aufenthaltslänge von unter 90 Tagen benötigt ihr kein Visum.

Winterurlaub: Vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Teneriffa

Zielflughafen: Aeropuerto de Teneriffa Sur Reina

Dauer der Flugreise: ungefähr vier Stunden und 35 Minuten

"Die Insel des ewigen Frühlings", so wird Teneriffa aufgrund der über 800 verschiedenen Pflanzen- und Tierarten genannt. An jeder Ecke blüht es das ganze Jahr über, wodurch der Eindruck eines allgegenwärtigen Frühlings entsteht. Auch der dunkle Vulkansand des "Playa de Benijo) gehört zu den Besonderheiten auf Teneriffa und das türkisblaue Wasser lädt zum Tauchen und Schnorcheln ein.

Teneriffa | Bild: Michal Mrozek/unsplash.de

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es auf Teneriffa? Den Drachenbaum (Drago Milenario), das Wahrzeichen von Teneriffa. Die Lavahöhle Cueva del Viento, das Anaga Gebirge, die Hauptstadt Santa Cruz

Was wird dort traditionell gegessen? Eine typisch scharfe kanarische Soße ist die "Mojo rojo". Sie wird hauptsächlich aus Knoblauch, Paprika und Chili hergestellt. Ebenfalls bekannt sind die kanarischen Pellkartoffeln (Papas arrugadas).

Wie hoch sind die Temperaturen im November und Dezember auf Teneriffa?

Die Luft- sowie Wassertemperaturen wurden auf der Internetseite Wetter.de veröffentlicht.

November: zwischen 15 bis 19 Grad

Dezember: zwischen 14 und 17 Grad

Wie ist die Wassertemperatur im November und Dezember auf Teneriffa?

November: zirka 20 Grad

Dezember: zirka 19 Grad

Wie viel kostet der Hin- und Rückflug nach Teneriffa im Winter?*

November

Hinflug: ungefähr 97 Euro

Rückflug: ungefähr 33 Euro

Dezember

Hinflug: ungefähr 85 Euro

Rückflug: ungefähr 139 Euro

Benötige ich ein Visum für Teneriffa?

Für eine Aufenthaltslänge von unter 90 Tagen benötigt ihr kein Visum.

Winterurlaub: Vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Alicante

Zielflughafen: Alicante

Die Hafenstadt Alicante liegt direkt an der Costa Blanca und ist für den Export von Oliven, Wein und Obst bekannt. Hier gibt es nicht nur Sonne satt, sondern auch viel Geschichte zu entdecken. Die Stadt ist zirka zwei Stunden von Valencia und zirka eine Stunde von Murcia entfernt. Wer Party machen möchte kann eine der zahlreichen Bars und Clubs ausprobieren. Aber Achtung! Dort ist es nicht ganz so warm in den Wintermonaten.

Bild: Pixabay

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Alicante? Altstadt Barrio de la Santa Cruz, das mittelalterliche Castillo de Santa Barbara

Was wird dort traditionell gegessen? Typisch für Alicante sind die Reispfannen im Fischsud (Arroz a banda) und der Eintopf mit Hülsenfrüchten und Fleisch (Olletta). Auch den Wein aus Alicante, den Alicante DOP sollte man probieren.

Was hoch sind im November und Dezember die Temperaturen in Alicante?

November: 10 bis 20 Grad

Dezember: 10 bis 18 Grad

Wie ist die Wassertemperatur im November und Dezember in Alicante?

November: 17 bis 22 Grad

Dezember: 15 bis 18 Grad

Wie viel kostet der Hin- und Rückflug nach Alicante im Winter?*

November

Hinflug: Ab 30 Euro

Rückflug: Ab 60 Euro

Dezember

Hinflug: Ab 77 Euro

Rückflug: Ab 60 Euro

Benötige ich ein Visum in Alicante?

Nein