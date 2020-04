vor 1 Stunde Karlsruhe Taube als Zielscheibe: Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Tier

Wie die Polizei mitteilt hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr mittels eines Luftgewehrs auf eine Taube geschossen. Getroffen von dem Projektil fiel die Taube in der Folge zu Boden und landete schließlich im Spielbereich einer Kindertagesstätte "Am Rüppurrer Schloss".