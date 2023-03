Axel Milberg hat bisher in 38 Folgen den Tatort-Kommissar Klaus Borowski gespielt. Viele Fälle werden nicht mehr dazu kommen: Wie der NDRam Mittwoch mitteilte, wird der Schauspieler die Rolle noch bis zum Jahr 2025 übernehmen und dann aufhören.

In diesem Herbst steht aber erst einmal das 20. Jubiläum an: Gefeiert wird das mit dem Fall "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" unter der Regie von Ayse Polat. Dabei ermittelt Klaus Borowski natürlich wieder an der Seite von Mila Sahin (Almila Bagriacik), mit der er seit 2017 ein Team bildet.

Aus für Klaus Borowski beim Tatort: Das sagt Axel Milberg

Schauspieler Axel Milberg hat den NDR selbst darum gebeten, den Vertrag nicht noch einmal zu verlängern. "So schön die Konzentration auf die Figur Borowski war, nach 21 Jahren ändert sich der Markt und ich mit ihm", wird er vom NDR zitiert.

Axel Milberg blickt nach eigenen Angaben mit Dankbarkeit auf seine bisher 38 Folgen zurück. "Es gab im 'Tatort' nie Routine, nichts wiederholte sich, jeder Kieler 'Tatort‘' war anders", sagte er. Und ganz nebenbei seien die Fälle oft auch noch eine Liebeserklärung an das Land Schleswig-Holstein gewesen - die erste Heimat von Milberg.

Kiel-Tatort: Das sagt der NDR zum "Ende der Ära" Klaus Borowski

NDR-Intendant Joachim Knuth spricht vom Ende einer Ära: "Axel Milberg hat den 'Tatort' aus Kielüber zwei Jahrzehnte geprägt und mit seiner Figur des Klaus Borowski einen ganz eigenen norddeutschen Charakter entwickelt, der wunderbar zu Schleswig-Holstein passt."

Die erste Tatort-Folge mit der Figur Klaus Borowski hieß "Väter" und lief am 30. November 2003 in der ARD. Der bisher letzte Fall war "Borowski und der Schatten des Mondes" aus dem April 2022.

Wie geht es ab 2026 mit dem Kiel-Tatort weiter?

Bis 2025 wird Klaus Borowski aber auf jeden Fall noch im Kiel-Tatort ermitteln. Und wie geht es weiter, wenn Darsteller Axel Milberg die Sendung verlassen hat? So viel verrät der NDR bereits jetzt: Almila Bagriacik wird dem Tatort aus Kiel erhalten bleiben und im Zentrum eines neuen Teams stehen.