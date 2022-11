Karlsruhe vor 47 Minuten

Taschendiebe: Polizei will mehr Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt zeigen

Ab dem 24. November findet in Karlsruhe wieder der Weihnachtsmarkt statt. Doch zwischen Glühwein und Kunsthandwerk warten in dem Gedränge vor allem auch Taschendiebe. Die Polizei Karlsruhe wird darum in der Vorweihnachtszeit zielgerichtete Präsenzstreifen sowie Präventionsmaßnahmen durchführen.