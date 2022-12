Karlsruhe vor 2 Stunden

Tankstellen-Überfall in Weingarten: Polizei fahndet mit Bild - Wer kennt dieses Symbol?

Am 9. Dezember 2022, gegen 9.45 Uhr überfiel ein bislang Unbekannter eine Tankstelle in Weingarten. ka-news.de berichtete. Inzwischen wurden die Aufnahmen von der Polizei ausgewertet, wobei den Beamten ein auffälliges Emblem / Symbol am linken Oberschenken des Täters auffiel. Mittels Pressemitteilung hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.