Tankstellen-Überfall in Karlsruhe: Zeugen gesucht - Täter bleibt trotz Fahndung verschwunden

Am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Linkenheimer Landstraße. Dort bedrohte er nach Angaben der Polizei den Angestellten mit einer schwarzen Pistole und erzwang die Herausgabe von mehreren hundert Euro Bargeld.

"Nach der Tat flüchtete er in Richtung Rosenhofweg. Der Angestellte wurde nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Beteiligung eines Polizeihubschraubers blieb erfolglos. Der Täter wird als 20 - 25 Jahre alt und 175 - 180 cm groß und auffallend schlank beschrieben. Er trug einen hellen Mund-Nasen-Schutz", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bei der Tat trug der Täter einen weißen Kapuzenjacke mit einer großen schwarzen 3 auf dem Rücken, eine Jeanshose und dunkle Schuhe. Zeugen, oder Personen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721/666-55 55 in Verbindung zu setzen.