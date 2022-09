von (ps/vem)

"Die Preise sind durch die befristete Energiesteuersenkung seit Juni zwar gesunken, die Einsparung ist allerdings insgesamt nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben worden. Zudem hat sich die Mineralölwirtschaft bereits vor Ende des Tankrabatts wieder ein Preispolster verschafft. Gemessen an den Rohölpreisen und den Wechselkursen sind die Kraftstoffpreise nach Ende des Tankrabatts eindeutig zu hoch. Wer im ländlichen Bereich wohnt ist oftmals auf das Auto angewiesen, um zur Arbeit zu fahren. Der Club fordert daher, die Entfernungspauschale für den Arbeitsweg bereits ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent zu erhöhen, um Berufspendler zu entlasten", heißt es in der Pressemitteilung des ADAC.

Bild: Jeremy Gob

20 bis 41 Cent mehr pro Liter Super E10

Im Vergleich zum letzten Freitag kostet Super E10 an Karlsruher Tankstellen 20 bis 41 Cent mehr. In Baden-Baden 19 bis 27 Cent mehr, in Pforzheim 38 bis 40 Cent. Der Durchschnittspreis liegt an den beobachteten Markentankstellen in Karlsruhe bei 2,028 Euro, in Baden-Baden bei 1,999 Euro und in Pforzheim bei 2,127 Euro.

Die Preise für Benzin und Diesel sind wieder gestiegen. | Bild: Christophe Gateau/dpa

Auch beim Diesel gab es durchweg Preiserhöhungen. So kostete der Kraftstoff in Karlsruhe zehn bis 18 Cent mehr als am letzten Freitag. In Baden-Baden waren Erhöhungen um acht bis 13 Cent zu erkennen. In Pforzheim verteuerte sich das Angebot einheitlich um 13 Cent.

Im Schnitt kostete Dieselkraftstoff an den Markentankstellen in Karlsruhe dann 2,198 Euro, in Baden-Baden 2,179 Euro und in Pforzheim 2,197 Euro.

Preisvergleiche lohnen sich

Mit 23 Cent Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter konnten Autofahrende am Freitagmorgen bei einem Preisvergleich vor dem Tanken vor allem beim Benzin in Karlsruhe sparen.

"Der ADAC empfiehlt Verbrauchern generell die Preise vorab zu vergleichen, um die Position der günstigen Anbieter im Markt zu stärken und teure Tankstellen zu Preissenkungen zu zwingen. Bis zu 12 Cent je Liter lassen sich zudem sparen, wenn man nicht morgens, sondern abends zwischen 20 und 22 Uhr tankt", heißt es in der Mitteilung weiter. Auch die App "ADAC Spritpreise" könne beim Preisvergleich helfen.

Super E10

Karlsruhe: 1,879 Euro bis 2,109 Euro,

Baden-Baden: 1,949 Euro bis 2,049 Euro,

Pforzheim für 2,119 Euro bis 2,139 Euro

Super E5

Karlsruhe: 1,939 Euro bis 2,169 Euro,

Baden-Baden: 2,009 Euro bis 2,109 Euro,

Pforzheim: 2,169 Euro bis 2,199 Euro.

Diesel