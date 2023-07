Jeder hat sofort eine Melodie im Kopf, wenn er folgenden Satz hört „Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau“. Üblicherweise folgt direkt darauf die Ankündigung, welcher Sprecher oder welche Sprecherin heute im Studio steht und dafür zuständig ist, den Zuschauerinnen und Zuschauern die Nachrichten des Tages zu verkünden. Die meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen hat so einige Wiedererkennungsmerkmale – ihre Sprecherinnen und Sprecher sind nicht zuletzt welche davon.

Dem NDR zufolge erreichte die Hauptsendung um 20 Uhr zuletzt im Schnitt täglich 10,131 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine wichtige Aufgabe kommt dabei vor allem den Sprecherinnen und Sprechern der Sendung zu, die oft schwer verdauliche Nachrichten seriös und neutral wiedergeben sollen. Der Bekanntheitsgrad, den die Sprecherinnen und Sprecher der Hauptnachrichtensendung der Tagesschau um 20 Uhr erreichen, weckt die Frage, wie viel man in diesem Job eigentlich verdient. In diesem Artikel wird näher darauf eingegangen, wie sehr sich dieser Job lohnt und welche Rolle Nebeneinkünfte spielen können.

Tagesschau-Sprecher: Gehalt pro Haupt- und Nebensendung

Anders, als zunächst zu erwarten, sind die Sprecherinnen und Sprecher der Tagesschau nicht fest angestellt bei der NDR-Aktuell Redaktion, die in Hamburg für die Nachrichtensendung zuständig ist. Stattdessen handelt es sich bei Judith Rakers, Constantin Schreiber und Co. um sogenannte freiberuflich Angestellte. Das bedeutet, dass sie pro Sendung, die sie moderieren, bezahlt werden. Dabei unterscheiden sich die Honorare pro Sendung genau wie die Zuschauerquoten. Für die 20-Uhr-Sendung gibt es das höchste Honorar.

In einem Podcast des Hamburger Abendblatts verriet der ehemalige Tagesschau-Sprecher Jan Hofer einmal: „Bezahlt werden wir pro Folge, die wir sprechen, das höchste Honorar gibt es für die 20-Uhr-Sendung, es liegt bei etwa 260 Euro". Dabei ist jedoch nicht gesagt, dass die Sprecherinnen und Sprecher maximal 260 Euro pro Tag verdienen können. Meistens moderieren diese mehrere Sendungen pro Tag. Insgesamt gibt es inzwischen bis zu 23 Ausgaben der Tagesschau pro Tag. Dazu zählen auch Früh- und Spätausgaben und die „Tagesschau in Sekunden“. Je nach Länge der moderierten Sendung erhalten Tagesschau-Sprecher und – Sprecherinnen so mehr oder weniger Honorar.

Tagesschau-Sprecher: Gehalt durch Nebeneinkünfte

Die Bezahlung pro gesprochene Sendung klingt zunächst wie ein sehr lukratives Einkommen. Betrachtet man jedoch die Ausgaben, die damit zusammenhängen, so kommt die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Karolin Kandler zu einem anderen Ergebnis: in einem Interview mit der Bild erklärte sie, dass sie „fast umsonst“ gearbeitet habe. In Kandlers Fall ist dies eng mit ihren Lebensumständen verknüpft. Sie betont, dass es für eine Mutter schwer sei, die Anforderungen des Jobs mit denen der Familie zu verbinden. Jan Hofer erklärte im Podcast 2020 hingegen noch, man könne von den Einnahmen als Tagesschau-Sprecher insgesamt gut leben, auch wenn man nicht reich würde.

Um etwaige Einkommenslücken zu schließen oder sich noch Gehalt dazuzuverdienen, gehen einige Tagesschau-Sprecherinnen und -Sprecher auch Nebentätigkeiten nach. Viele von ihnen sehen sich dabei der Kritik der Öffentlichkeit ausgesetzt, da das Bild des seriösen und neutralen Vermittlers von Nachrichten dadurch gestört werden könnte, wenn beispielsweise Judith Rakers eine McDonalds-Filiale eröffnet. Auf der Homepage seiner Agentur kann man den Chefsprecher der Tagesschau Jens Riewa sogar für Veranstaltungen buchen. Wie hoch das Honorar pro Veranstaltung ist, wird nicht offengelegt und hängt wahrscheinlich mit der Art und Dauer der Veranstaltung zusammen.