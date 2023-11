Jährlich leiden Personen unter transfeindlich motivierten Aktionen. Einige enden sogar tödlich. Aus diesem Grund hat sich am 20. November der "Transgender Day of Remembrance" etabliert. Auch in Karlsruhe fand sich am Montag eine Gruppe am Platz der Grundrechte zusammen, um den Opfern zu gedenken.

