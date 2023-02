Das Finale der National Football League (NFL) bringt jedes Jahr Millionen von Menschen auf der ganzen Welt vor die Fernseher. Der sogenannte Super Bowl Sunday weckt insbesondere mit der Half-Time-Show, bei der dieses Jahr Rihanna auftreten wird, auch das Interesse von Zuschauern die ansonsten nichts mit Football zu tun haben.

Super-Bowl-Quarterbacks unter sich: Patrick Mahomes (r/Kansas City Chiefs) und Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles. | Bild: Ross D. Franklin/AP/dpa

Am meisten Spaß macht es, wenn man das Spektakel gemeinsam anschaut, zum Beispiel mit ein paar Freunden und Snacks im Wohnzimmer. Wer es etwas geselliger möchte findet in diesem Artikel Orte in Karlsruhe, an denen man das Finale zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs schauen kann. Am 13. Februar um 0:30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit ist in Glendale, Arizona der Kick-Off.

Superbowl 2023 in Karlsruhe: Kino

Tickets für den Superbowl sind rar und teuer. Das nächstbeste Erlebnis ist wohl das Schauen auf der großen Kinoleinwand. In Karlsruhe geht das in folgenden Kinos:

Filmpalast am ZKM:

Brauerstraße 40, 76135 Karlsruhe

Im Filmpalast am ZKM geht es bereits am Sonntag, 12. Februar um 22.40 Uhr los, Getränke und Snacks können während der gesamten Vorstellung gekauft werden. Die Tickets können online reserviert werden.

Der Super Bowl ist in den USA mehr als nur ein Football-Game. An den Feierlichkeiten haben vor allem Kinder viel Spaß. | Bild: Matt York/AP/dpa

Universum-City Karlsruhe:

Kaiserstraße 152/154, 76133 Karlsruhe

Auch im Universum-City Karlsruhe in der Innenstadt kann der Super Bowl geschaut werden. Hier geht es um 22.50 Uhr mit der Vorberichterstattung los. Tickets können auch hier online erworben werden.

Superbowl 2023 in Karlsruhe: Sportsbar

Dass man ein Sportevent in einer Sportsbar schauen kann ist erstmal wenig überraschend. Wer den Super Bowl in gemütlicher Atmosphäre mit anderen Footballbegeisterten schauen möchte, ist bei folgenden Locations genau richtig:

48 American Sports Bar & Diner

Rheinstraße 48, 76185 Karlsruhe

Die 48 American Sports Bar & Diner in Mühlburg wird ihrem Namen gerecht und zeigt das Finale der NFL-Saison. Am Sonntag, 12. Februar geht es bereits um 19.30 Uhr los. Reservierungen können vor Ort oder telefonisch abgeschlossen werden.

0721/46 71 93 17

American-Football-Spieler Fletcher Cox von den Philadelphia Eagles feiert den Einzug in den Super Bowl - überschüttet Coach Nick Sirianni traditionsgemäß mit einem Erfrischungsgetränk. | Bild: Matt Slocum/AP/dpa

La Cage

Blumenstraße 25, 76133 Karlsruhe

Auch im La Cage in der Karlsruher Innenstadt kann man am Sonntag den Super Bowl anschauen. Reservierung online oder per Telefon.

0721/27 070

Benzstraße 5, 76307 Karlsbad

Den Super Bowl schauen mit einer echte Football-Mannschaft? In der Sportsbar Triangel in Karlsbad schmeißen die Badener Greifs eine Watchparty. Anmeldung erfolgt über Whatsapp unter:

0173/10 53 611

Die National Football League (NFL) ist die Profiliga im Amerikanischen Football. Der Super Bowl ist das Finale einer Saison. | Bild: epa Larry W. Smith/dpa