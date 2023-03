Nach Bekanntgabe des Jahresbauplans der Stadt wurden nun auch öffentlich gemacht, wie es 2023 bei der Bahn aussehen wird. Das Vorhaben ist sportlich: Zahlreiche Abschnitte und Gleisanlagen müssen grundsaniert werden.

Wo wird gebaut und was wird gemacht?

Los geht es bereits am 17. April mit einem der größten Schwerpunkte 2023 als Auftakt: Am ersten Schultag nach den Osterferien werden am in Mühlburg der Gleisbogen an der kleinen Rheinstraße in Richtung Lameyplatz sowie die Gleisanlage erneuert.

Der Entenfang mit dem Verlauf über die Vogesenbrücke | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Zeitgleich wird auch auf der westlichen Kaiserallee zwischen den Haltestellen Yorckstraße und Händelstraße an den Gleisen gearbeitet. Das hier eingepflasterte Gleis soll zum Rasengleis umgerüstet werden. Die beiden Baumaßnahmen dauern voraussichtlich bis zum 27. Mai an.

Umleitung über den südlichen Teil der Weststadt

Für diesen Zeitraum haben die VBK zusammen mit der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) ein Betriebskonzept ausgearbeitet, das die Karlsruher auf anderem Wege, "aber zügig", von A nach B bringen soll.

An den Haltestellen Philippstraße und Händelstraße sowie einem Teil des Entenfangs werden keine Bahnen mehr fahren. Dies betrifft die Linien S12, S2 und S5/S51. Sie werden über den Streckabschnitt Kühler Krug - Mühlburger Feld zum Entenfang umgeleitet.

Kurzzeitiges Comeback der alten Linie 6

Die Tramlinie 3 verkehrt nur zwischen Rintheim und der Haltestelle Europaplatz/Postgalerie. Für alle Daxlander gibt es ein kleines "Auferstehen" - die Linie 6 bedient im Ersatz-Einsatz die Strecke zwischen dem Europaplatz und Daxlanden beziehungsweise Rappenwört.

Ralf Messerschmidt, Betriebsleiter der VBK.

"Die Fahrgäste können dies besser unterscheiden, als wenn wir die Tram 3 zweimal fahren lassen würden. Da wäre vielleicht nicht klar, welche Bahn nun welches Ziel hat und welche Route nimmt", erklärt Ralf Messerschmidt, Betriebsleiter der VBK.

Die Bus-Lösung ist schwieriger

Schienenersatzverkehrbusse seien nur auf dem gesperrten Abschnitt zwischen Yorckstraße und Entenfang eingerichtet, "diese sind also nur interessant für Anwohner und Anlieger aus Mühlburg und der Weststadt", so Messerschmidt weiter.

Das Schriftbanner an einem Bus weist auf den Schienenersatzverkehr hin. (Symbolbild) | Bild: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Etwas komplizierter wird die Situation mit den Buslinien 60,62, 70 und 222 sein. Diese können während der Bauphase teilweise nicht ihre regulären Haltestellen bedienen. Es werde verschiedene temporäre Ersatzhaltestellen geben, bedingt durch den jeweils aktuellen Bauabschnitt, so die VBK.

"Dies könnte gewöhnungsbedürftig werden", merkt Messerschmidt an, "Doch wir werden mit Service-Personal vor Ort sein, an das sich die Fahrgäste wenden können." Außerdem folgen in Kürze genauere Haltestellenumgebungspläne für diesen Bereich.

Zusätzliche Beeinträchtigung des Individualverkehrs

Nicht nur Bahnfahrer, sondern auch Autofahrer werden die Gleisbauarbeiten rund um den Entenfang zu spüren bekommen. Gleiches gilt für den Beginn der Sommerferien: Hier werden die Gleise und Fahrbahndecke an der stark frequentierten Kreuzung Starckstraße (B36)/Honsellstraße erneuert. Es wird empfohlen, ein Befahren dieser Bereiche während der Bauzeit möglichst zu vermeiden oder weitläufig zu umfahren.

Wer sich genauer über alle Baumaßnahmen und das Betriebskonzept für den ÖPNV informieren möchte, kann sich ab Anfang April den zugehörigen Baustellen-Flyer besorgen - entweder zur Hand in den Kundenzentren des KVV oder online zum Download auf kvv.de. Außerdem bietet das Mobilitätsportal der Stadt Karlsruhe einen Überblick über sämtliche Baustellen in Karlsruhe.